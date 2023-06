Horóscopo chino de hoy 29 de junio: las predicciones para cada signo

La energía de nuevo se equilibra a nuestro favor, y hoy, gracias al caballo de tierra, el día será propicio para hacer propuestas de todo tipo, especialmente si están encaminadas a atraer cosas nuevas y mejores a nuestra vida.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques cuál es tu signo zodiacal, también es muy importante que tengas en cuenta el día en que naciste, pues, para la astrología china, el calendario solo da inicio hasta el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de esa fecha, tu animal regente será el mismo del año anterior. Así, si, por ejemplo, tu fecha de nacimiento es el 16 de enero de 2002, tu signo será la serpiente, pues aún no iniciaba el año del caballo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Con el regente del día y del mes en su contra, las ratas podrían no tener un día fácil. Es que mejor que lo asuman con calma y poniendo sus cinco sentidos en todo lo que hagan, ya que estarán más propensos a cometer descuidos y equivocaciones. Incluso, si tienen reuniones y las pueden aplazar, mucho mejor, ya que su nivel de atención será bastante bajo hoy.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes podrán tener un día bastante positivo, siempre y cuando, estén pendientes de su salud. Podrían hacer un esfuerzo que los lleve a lesionarse la espalda o a dar un mal paso, pero si ponen atención a sus actividades nada sucederá. Quienes sí pueden estar bastante afectados en su salud son los miembros mayores de su familia, así que, es recomendable, estar pendiente de ellos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres estarán acompañados de las estrellas del romance. Obviamente, los más beneficiados serán quienes estén solteros. Pero es importante que vayan despacio, pues si actúan de manera intempestiva, esta naciente relación podría convertirse en algo tormentoso y difícil de manejar. Los tigres que ya tienen una pareja estable pueden aprovechar la jornada para planear juntos los siguientes pasos en su relación.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Después de un día de verdades “difíciles”, este jueves estará lleno de buenas estrellas para los conejos. Aprovechen toda la energía que tienen a su favor para solicitar el ascenso o el aumento que se han ganado con dedicación, pero que aún no se atreven a pedir. Los conejos que están en busca de trabajo, también podrían aprovechar el día para aplicar a todas las ofertas que puedan. En la noche, salgan a divertirse un rato, seguramente recibirán una magnífica sorpresa.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La buena estrella de la comunicación acompaña al dragón este día. Gracias a ella podrá solucionar los conflictos pendientes, incluso los que pudo haber iniciado ayer, y expresar sus ideas con claridad. Si aprovechan esta excelente energía, varias personas se interesarán en ustedes y en lo que hacen, lo que lógicamente, les abrirá muchas puertas, especialmente en el campo laboral.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este es un buen momento para cumplir con sus tareas normales y tratar de descansar un poco más. Los anteriores días han sido muy ajetreados y los próximos lo serán aún más, pues todas las puertas que las serpientes han tocado, empezarán a abrirse. Así que, es mejor que recarguen su energía, ya que este segundo semestre del año les traerá todo lo positivo que vienen esperando desde hace tiempo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día tendrá una jornada excepcional. Sus planes empiezan a materializarse con facilidad, y aquellos asuntos pendientes por resolver lo harán de una forma fácil y rápida. Si tienen algún trámite pendiente y que se deban presentar ante oficinas del gobierno o bancos, preséntenlo hoy, ya que muy seguramente se resolverá de manera positiva y antes de lo esperado.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Aquellos regidos por la cabra estarán expuestos a reclamaciones, discusiones y escándalos. Seguramente hace algunos días actuaron con ligereza y dijeron o hicieron algo que afectó el buen nombre de una persona. Pues esto ha llegado a oídos del implicado y vendrá con intención de reclamar. No huyan de la situación ni tampoco intenten imponer su opinión. Mejor asuman su responsabilidad y ofrezcan las disculpas que sean necesarias.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Llegó el momento perfecto para implementar los cambios que llevan soñando desde hace tiempo. No escuchen a las personas que intentan hacerlos cambiarlos de opinión, por el contrario, láncense y empiecen a trabajar para materializar sus proyectos, especialmente si se relacionan con un cambio de domicilio o un cambio de actividad laboral. Los monos de 1992 que andan en busca de pareja, contarán con mucha suerte en el amor.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo debería prestarse más atención. Como siempre tan enfocado en trabajar ha ido descuidando su aspecto personal y su bienestar emocional. Saquen un espacio del día para visitar la peluquería, cambiar el look y, por qué no, apuntarse a unas clases de yoga o Tai Chi. No solo se lo ganaron, sino que además lo necesitan, pues su energía se está viendo bastante afectada con sus descuidos.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

No es un día propicio para inmiscuirse en asuntos ajenos. Así sean personas que ustedes aprecian mucho, no es bueno interceder en sus problemas y menos tratar de solucionarlos, ya que al final del día estarán ustedes tratando de zafarse de algo que no les corresponde y nadie les ayudará. Sin embargo, aparte de esta recomendación, el día será bastante bueno para ustedes, especialmente a nivel sentimental, así que, aprovéchenlo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La recomendación que le da el caballo a los regidos por el chancho es que no pierdan el tiempo. Excelentes posibilidades estarán esperándolos, pero ustedes deben estar pendientes de ellas para aprovecharlas. Dejen las redes sociales a un lado, y, sobre todo, no participen en cotilleos ni actividades banales en su lugar de trabajo. La disciplina con que actúen hoy será recompensada, muy pronto, por el universo.