Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 29 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 826,033 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,169,621 seguidores. El cantante y compositor es conocido por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que consiguió 826,033 likes. “Y U M M Y #DonJuanWorldTour ”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 296,978 Likes

Seguido de Maluma llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 37,347,784 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 296,978 de me gusta. ““LA NENA” SONG & VIDEO YA ESTÁ DISPONIBLE!!! You’re the best @gabitoballesteros gracias gracias gracias ”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Ángela Aguilar: 154,145 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) también es tendencia en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 9,160,585 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha recibido un total de 154,145 me gusta de los usuarios de Instagram. Puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Natti Natasha: 132,758 Likes

Natti Natasha sigue a las tres celebridades superiores con un total de 36,633,034 seguidores. En su cuenta (@nattinatasha), la cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recibió 132,758 me gusta. “En cualquier caso;Ella florece ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

5- Maribel Guardia: 122,973 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,077,830 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 122,973 likes. “@talinafernandezoficial Distinguida, bella, culta, inteligente. Un lujo para la televisión Gracias Talina. Ahora estás con tu preciosa hija Mariana. Buen viaje. Fue un honor conocerte. Descansa en Paz Un abrazo de luz a toda tu bella familia. Te vamos a extrañar #foto @urielsantanafoto”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

