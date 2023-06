Horóscopo chino de hoy 30 de junio: las predicciones para cada signo

Nos despedimos del primer semestre de este 2023, y si bien el año del conejo durará hasta entrado el 2024, es claro que el dragón cada vez está más cerca y es importante empezar a planear lo que queda de este calendario. Este último día de junio estará regido por la cabra de tierra, y su energía será propicia, precisamente para hacerle espacio a todo lo nuevo y bueno que pueda llegar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es muy importante que, cuando busques tu animal regente, te fijes no solo en el año sino en el día de nacimiento, ya que, el año astrológico chino da inicio hasta el 4 de febrero del calendario gregoriano. Por lo tanto, si naciste antes de ese día, pues lo hiciste en el año anterior. Es decir, si, por ejemplo, tu fecha de nacimiento es el 30 de enero de 1982, para la astrología china naciste en 1981 y tu signo zodiacal es el gallo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020

Las ratas se liberan del caballo y pueden empezar a recuperar su paz. Para ello, la cabra les sugiere que busquen a sus viejos amigos, recuperen los lazos olvidados o rotos y se rodeen nuevamente de personas que se interesan sinceramente por ustedes. La soledad no les está haciendo nada bien. Eso sí, es esencial que estén dispuestos a cambiar y ser también buenos amigos con los demás.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los bueyes deberán ser cuidadosos durante este día. La cabra es su antagonista y podría meterlos en muchos problemas. Manténganse alejados de cualquier discusión y conflicto, especialmente si no es algo que les concierna directamente. También es importante que eviten los excesos de cualquier tipo, porque aunque en un principio crean que los van a beneficiar, solo les traerá inconvenientes e, incluso, malestares físicos y lesiones.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es mejor que los tigres dejen a un lado su soberbia y escuchen los consejos que les dan. Alguien más sabio o que por lo menos ya pasó por lo que ellos están viviendo, intentará ayudarlos. No lo alejen con su actitud. Al contrario, aprovechen esto para poder solucionar más rápido su situación. Al interior de su familia es recomendable que cumplan con su palabra, especialmente con sus hijos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

La cabra le sugiere a quienes nacieron en los años del conejo que controlen sus palabras. Hoy podrían hablar de más y terminar metidos en bastantes problemas. No solo porque pueden herir los sentimientos de alguna persona, sino porque, además, se comprometerá a hacer cosas que realmente no sabe o no puede realizar. Así que, sean prudentes y piensen muy bien antes de hablar.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que los dragones, nuevamente, estén pendientes de su salud. Aún no se han recuperado del todo y podrían tener una recaída. Continúen con las recomendaciones que les dio su doctor, y, si aún no lo han visitado, háganlo cuanto antes. En la noche, podrían recibir una llamada que los inquietará, pero no se dejen llevar por la ansiedad y no se adelanten a los acontecimientos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La principal recomendación para quienes nacieron en los años de la serpiente es que actúen de manera equilibrada durante este día. Es cierto que los últimos días han tenido bastantes percances, especialmente a nivel financiero, pero quienes los rodean no tienen por qué pagar los platos rotos de su situación actual. Piensen muy bien antes de hablar y de actuar, y así evitarán herir los sentimientos de las personas que los aprecian o, peor, alejarlas para siempre.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos podrían sentir frustración este día. Ellos que siempre esperan que sus planes se cumplan al pie de la letra, verán como hoy nada saldrá como lo planearon. Sin embargo, es muy importante que eviten luchar contra la corriente. Mejor, pidan ayuda a las mujeres más cercanas de su entorno y fluyan con las situaciones según se vayan presentando.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las regentes del día podrán dedicarse a los nuevos comienzos. Aprovechen para “sacar” de su vida todo aquello que ya no les aporta nada positivo, y esto incluye también personas. Dense la oportunidad de asumir estos meses que quedan del año con optimismo y dispuestos a cumplir sus planes. El inicio de una dieta controlada también les ayudará mucho a su salud y su autoestima.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La sugerencia para aquellos regidos por el mono es que sean muy cuidadosos con sus actividades físicas. La estrella de los percances y los accidentes los acompaña hoy y esto podría ocasionarles algunas lesiones menores, especialmente en sus huesos y articulaciones, así que es mejor que hagan todas sus actividades con precaución.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Quienes nacieron en los años del gallo recibirán una excelente propuesta laboral. Eso sí, la cabra les recomienda que aún no tomen una decisión, destinen parte del día para analizarla con cabeza fría y, sobre todo, ser muy honestos con ustedes mismos, pues si no tienen las habilidades necesarias en este momento, es mejor que aún no la acepten. Y hasta que no estén seguros de su decisión, eviten hablar de ella con otras personas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los pronósticos sentimentales, que desde un principio el conejo le advirtió al perro, hoy se harán más fuertes. La actitud hacia su pareja y la despreocupación por la relación, provocará que la monotonía empiece a hacer mella, ocasionando el distanciamiento. Incluso, su pareja se sentirá ya cansada de que no la tengan en cuenta, empezando a pensar en la posibilidad de marcharse.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los celos sin sentido del cerdo le ocasionarán discusiones, no solo con su pareja sino con amigos y compañeros. Una actitud posesiva, egoísta y envidiosa sacará lo peor del chancho y provocará que las personas que los rodean cambien, de manera negativa, el concepto que tienen de él. No se dejen arrastrar por su mala vibra, analicen sus pensamientos y emociones y dense cuenta que son ustedes quienes están obrando de manera incorrecta.