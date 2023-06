Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 30 de junio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 534,967 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,354,004 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que recogió 534,967 me gusta. “Thank you so much for all of the love on the song & video so far “LA NENA” YA ESTÁ DISPONIBLEEEE @gabitoballesteros”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 444,516 Likes

Seguido de Becky G tenemos Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 9,086,332 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 444,516 likes. “Toy mala ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- J Lo: 227,359 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 248,740,794 seguidores. En su última publicación, J Lo ha recibido un total de 227,359 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Birthday. Anniversary. Because you just want to live in the NOW Let me personally invite your friends to celebrate at sea. Create a customized message using the @VirginVoyages next Jen(eration) AI tool (link in bio). @davemeyers @lacarba” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

4- Chiquis Rivera: 85,216 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,802,315 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es famosa por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación tuvo 85,216 me gusta. “GRAT3FUL. -the theme for this new year of life. This birthday I didn’t ask for anything. I didn’t wish for anything to be different. This birthday I was just thankful to BEE! To be alive, to be loved, to be at peace, to be healthy, to be PRESENT. Thank You, God! I’m ready. I’m eager to see YOUR blueprint for my life laid out before me. -JM ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Ángela Aguilar: 41,077 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Ángela Aguilar, la artista con una comunidad de 9,158,922 followers en Instagram. Sus posteos en (@angela_aguilar_) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 41,077 likes. “Sigo en las nubes por tanto cariñoMuchísimas gracias a todos los que vinieron al #PiensaEnMiTour, también quiero agradecerle a todo mi equipo de trabajo y @irany.oficial y @_davidmoficial por acompañarme en cada una de las presentaciones ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

