Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 2 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 896,879 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,365,086 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que consiguió 896,879 de me gusta. “I’m thrilled to take on this new challenge as Creative Director of @shop_gonza. As a proud Latina, I’m joining GONZA to break boundaries, empower women, and redefine fashion. Check out the new collection and get ready because this is only the beginning!”, indicó en su publicación.

2- Yailin la más viral: 793,216 Likes

Seguido de Becky G tenemos Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 9,117,577 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 793,216 me gusta de su comunidad. “Cumple años mi Jorgi el martes Julio 4 los 21 años que le ago?”, escribió esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- Adamari López: 48,535 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 8,689,023 followers. En su última publicación, Adamari López ha conseguido un total de 48,535 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Disfrutando de un fin de semana junto a mi princesa @alaia unos días para nosotras solitas ¿quieren ver más de nuestro viaje? . @diplomatbeachresort #AtTheDip #InGoodSands @kiut_llc @flordemariafashion @flordemariacollection” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Maribel Guardia: 38,796 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,082,243 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post cosechó 38,796 me gusta. “Tantas demostraciones de amor Muchas gracias”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- J Balvin: 22,411 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con J Balvin, el artista con una comunidad de 51,761,032 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jbalvin) también causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 22,411 likes. “Madrid misión cumplida muchas sonrisas y la vibra #EnAlta LEGO”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

