Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 3 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 376,856 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,323,623 seguidores. La influencer es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que logró 376,856 de me gusta. “Best friend trick shot @hannahstocking @lelepons”, indicó en su publicación.

2- Natti Natasha: 217,720 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 36,633,277 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 217,720 likes. “Calentando motores este domingo con este reggaeton bachatiao ”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Jacky Bracamontes: 24,179 Likes

La actriz Jacky Bracamontes (@jackybrv) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 8,435,641 seguidores. En su última publicación, Jacky Bracamontes ha conseguido un total de 24,179 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Por fin un día de relax!!! Gracias mi @mft07 por este regalo!!! Porque siempre nos traes de aventura en aventura… pero hoy tocó sol, arena y mar!!! ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

4- Ninel Conde: 22,699 Likes

Ninel Conde sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,770,996 seguidores. En su cuenta (@ninelconde), la artista es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recogió 22,699 me gusta. “Happy sunday!! .Dicen por allí que el mejor domingo es el que se pasa en el mar y yo lo creo así. ¡Esto es espectacular! ¿Qué opinan ustedes? ¡Los leo! ..#boat #boatlife #bikini #bikinis #bikinigirl #bikinimodel #ninelconde #fye #trend #picoftheday #viral #fyp #fyp”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

5- Irina Baeva: 20,265 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,902,252 followers en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 20,265 likes. “Mirror Mirror on the wall @palladium_mx”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: