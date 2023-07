Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 4 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 499,503 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,158,415 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 499,503 likes. “HAPPY BIRTHDAY/ FELIZ CUMPLEAÑOS @yailinlamasviralreal En el poco tiempo que te conosco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y porfuera. Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tu estas logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho de mi enti. Una estrella fenómeno. Si en esta vida vas a prender algo de mi va ser que nunca vas a necesitar a nadie solo mente a tu misma y de Cata. Este día gosalo Gracias a Dios tu serujia salió bien te ves Y felicidades en tu contracto multi millionario con @fumevapors ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 339,727 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,197,985 personas que le siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 339,727 likes de su comunidad. “Está caliente este verano ”, escribió el popular instagramer en su último post de abajo.

3- Christian Nodal : 44,243 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,698,763 seguidores. En su última publicación, Christian Nodal ha conseguido un total de 44,243 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “DOS NOCHES EN LAS QUE SENTÍ QUE ESTABA SOÑANDO!GRACIAS POR SIEMPRE RECIBIRME CON TANTO AMOR,EUFORIA,EMOCIÓN Y PASIÓNGRACIAS A TODA MI GENTE DE Y ME L@S LLEVO SIEMPRE EN MI PECHO!#FORAJI2tour #Guatemala #ElSalvador” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

4- Adamari López: 21,051 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,692,754 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es famosa por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente tuvo 21,051 me gusta. “Estamos unidos y listos para celebrar el 4 de Julio! ¿Quién crée que gana este challenge? ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Thalia: 16,882 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 20,846,852 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 16,882 likes. “ Listos? ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

