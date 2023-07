Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 5 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 1,179,199 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 249,026,926 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que consiguió 1,179,199 de me gusta. “Hope everyone had a great holiday weekend filled with love, family, friends and fun ”, indicó en su publicación.

2- Cazzu: 500,187 Likes

Seguido de J Lo tenemos Cazzu (@cazzu), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 12,197,223 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 500,187 likes. “ soporten. son ilusos si piensan que yo no se lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente.Son conejillos de india para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mi no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*%{%{ndo y las embarazadas también jaja.”, escribió la afamada instagramer en su último post.

3- J Balvin: 501,816 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,735,909 followers. En su última publicación, J Balvin ha conseguido un total de 501,816 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Pasaron más de 10 años sin compartir tarima Es un orgullo ver el gran artista que hoy eres y más grande aún ver la persona que eres y ver lo sexys que estamos jejeje EN ALTA #EnAlta” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Gaby Espino: 81,987 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,490,257 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es conocida por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recibió 81,987 me gusta. “Cero perfección… mucha paz.”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

5- Maribel Guardia: 32,222 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,084,748 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 32,222 likes. “Amo los #granizados y más con este calor Les mando besos congelados desde mi linda #costarica ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

