Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 6 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 3,741,652 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,071,780 seguidores. La cantante y compositora es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 3,741,652 me gusta. “Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda pero a ti NADA TE PASARÁ S91”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 1,052,202 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,209,120 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 1,052,202 likes. “DON JOSE Y DON JUAN… Aquí estamos después de varios años celebrando la vida y la carrera del otro. Las diferencias ya no existen y la vibra está más alta que NUNCA! Te quiero, te admiro, te respeto. Que vengan los éxitos en abundancia porque lo merecemos y hemos trabajado como un hp por eso… !! (Ni Magic Mike se tiró esos prohibidos )PD: viene un tema en el álbum pero serioooooo #DONJUAN”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- Becky G: 266,027 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 37,391,089 followers. En su última publicación, Becky G ha conseguido un total de 266,027 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Yo cuándo pienso que mi español está mejorando POCHA POWER BABY” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- Maribel Guardia: 30,754 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,085,595 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente tuvo 30,754 likes. “Felices #15años Preciosa @_rena_bariv_. Te amamos muchísimo y te deseamos una vida llena de sueños cumplidos, con Dios en tu corazón @vilma.chacon.77 @abacha_locutor #familia #bendiciones #happybirthday ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Toni Costa: 27,403 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,211,507 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@toni) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 27,403 likes. “La seguridad y confianza con la que crece Alaïa empieza por dársela constantemente, enseñándole que ella cuidándose puede con todo, feliz de verla tan decidida y segura, eres la mejor! @alaia #alaïacostalopez #tonicosta #alaïaytoni #jetski #motodeagua #lato #coatepeque #elsalvador @cardedeuhotelcoatepeque @elenavillatorotv”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

