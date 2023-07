Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 7 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 295,245 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 12,209,084 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que logró 295,245 de me gusta. “ @playboymx”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 269,045 Likes

Seguido de Cazzu tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,227,339 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 269,045 likes de su comunidad. “#CELULAR AVAILABLE NOW DISPONIBLE YA!!! El mejor reality que verán ”, escribió el popular instagramer en su último post de abajo.

3- Becky G: 201,056 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 37,403,770 followers. En su última publicación, Becky G ha logrado un total de 201,056 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “La nena brilla ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- Ángela Aguilar: 184,439 Likes

Ángela Aguilar sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,146,902 seguidores. En su cuenta (@angela_aguilar_), la artista es famosa por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 184,439 likes. “@leonardoaguilaroficial me tomó estas fotos ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

5- Adamari López: 9,072 Likes

Por último, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,698,005 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 9,072 me gusta. “Lo que sentimos cuando nos atacan … ¿Ustedes sienten lo mismo? ..#outfit Ada @kiut_llc .#friends #amigas #friday #humor #funny #fun”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

