Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 9 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 711,951 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,717,722 seguidores. El artista es famoso por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que consiguió 711,951 me gusta. “1. Latinos gang, Argentina gang los campeones del mundo @angeldimariajm @paulodybala 2. mi favorita de Euphoria @sydney_sweeney 3. mi mejor amiga @lizzobeeating Este gang está #enalta”, escribió en su publicación.

2- Maribel Guardia: 33,896 Likes

Seguido de J Balvin tenemos Maribel Guardia (@maribelguardia), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La actriz cuenta con más de 9,085,095 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 33,896 me gusta de su comunidad. “Tres meses ‼ Te llevaste un pedazo de mi corazón, pero el que me quedó está lleno de tu luz, tus sonrisas y de los mejores recuerdos que le pueden quedar a una madre de su hijo, Suspiros al cielo niño de mi alma @julian_f.f”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- Geraldine Bazán : 14,739 Likes

La actriz Geraldine Bazán (@geraldinebazan) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 5,633,732 followers. En su última publicación, Geraldine Bazán ha conseguido un total de 14,739 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Noche de TUK TUKS por Bangkok!!Que diversión!!@theofficialpandora . #fromthailandwithlove #pandorasquad23 #pandoratakesthailand” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

4- Adamari López: 12,555 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,700,946 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es conocido por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recogió 12,555 me gusta. “¡Feliz y agradecida con todos en @wyndhamgrandrm por sus atenciones durante esta escapada de ensueño a mi tierra! Disfruté cada minuto junto a mi familia y seres queridos y ya estoy deseando estar de regreso pronto… @iamthecho @museandcoco@gustavoarango & @kiutllc @alexrodzmakeup @e4u_elianne @marialomba @carlitos”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Jacky Bracamontes: 4,409 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,439,014 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 4,409 likes. “Descubriendo #Sitka en #Alaska ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

