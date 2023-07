Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 10 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,422,498 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,352,613 seguidores. La cantante y compositora es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 2,422,498 de me gusta. “Barbie Premiere Barbie World ”, escribió en su publicación.

2- Natti Natasha: 154,946 Likes

Seguido de Karol G llega Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 36,633,871 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 154,946 likes de su comunidad. “Me hicieron trampa. muy alta La pasamos super que es lo importante @mlb ”, escribió esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- Jacky Bracamontes: 19,967 Likes

La actriz Jacky Bracamontes (@jackybrv) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 8,438,688 followers. En su última publicación, Jacky Bracamontes ha conseguido un total de 19,967 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Hoy cumple 9 años esta princesa que llegó a iluminar la vida de quienes te conocemos. Amamos tu energía y tu carisma. Te amo con todo mi corazón Carolina.” y puedes verla justo aquí abajo. https://www.instagram.com/p/CufaLXVy1ls/

4- Ángela Aguilar: 13,807 Likes

Ángela Aguilar sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,138,821 seguidores. En su cuenta (@angela_aguilar_), la artista es popular por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente recogió 13,807 me gusta. “#Ad ¡Prepárense para Prime Day este 11 y 12 de julio! Estoy emocionada por sorprender a mi familia con los mejores regalos. Desde papá hasta El Gordo, ¡todos tendrán algo especial! Y si tú también estás buscando ideas para darle a tu familia, o para ti, no te olvides de ver mi tienda de Amazon (link en mi bio). ¡Únete a mí y aprovecha Prime Day para hacer sonreír a tus seres queridos! #PrimeDay #AmazonFinds #LivinglavidaPrime @amazon”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

5- Adamari López: 11,702 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,702,287 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 11,702 likes. “El que busca encuentra ¿es así el dicho no? ..#outfit @kiut_llc”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: