Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 12 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 1,846,713 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,390,290 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 1,846,713 likes. “A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es! … pasado mañana 13 de Julio (13 mi # Favorito espiritualmente), van a poder ver y escuchar Así que envíenle esto a quienes ustedes crean que les interesa en especial a los que van a estar en el tour que si creyeron que ya lo han visto todo, RECUERDEN QUE SIEMPRE GUARDO LO MEJOR PARA EL FINAL Pdta: Está va dedicada a los míos, A LOS DE SIEMPRE !!”, indicó en su publicación.

2- Lele Pons: 683,866 Likes

Seguido de Karol G llega Lele Pons (@lelepons), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La influencer tiene más de 53,346,264 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 683,866 me gusta. “TANS GONE WRONG USE SUNSCREEN ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post.

3- Becky G: 386,337 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 37,428,302 followers. En su última publicación, Becky G ha logrado un total de 386,337 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: ““LA NENA” BEHIND THE SCENES YA ESTÁ DISPONIBLE Watch on YouTube ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- Adamari López: 62,572 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,704,597 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es famosa por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación recibió 62,572 me gusta. “Un día maravilloso! Gracias @glorypenatemakeup por tu arte y por estas fotitos hermosas ¿saben a qué evento fui? Les dejé más detalles en mis historias ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Geraldine Bazán : 10,103 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,631,603 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 10,103 likes. “Mi pasión por viajar en @estilodf !! Mi Puc fav es la penúltima!!Cuál les gusto más?? @rodorigelfoto Entrevista @olmanmaucastro @rafa.taracena”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

