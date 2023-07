Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 13 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 432,122 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,333,914 seguidores. La influencer es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que cosechó 432,122 me gusta. “LOYALTY TEST @nastya_nass_ ( canción: Que Lindo de Guaynaa)”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 333,376 Likes

Seguido de Lele Pons llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,244,790 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 333,376 likes. “Buongiorno Italia #DonJuan”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- J Balvin: 201,166 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,697,256 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha recibido un total de 201,166 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Nunca voy a dejar de sorprenderme. Ver a un niño de 10 años que no habla español… Mejor dicho, el video habla por si solo.Gracias Suiza! Latino Gang” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Natti Natasha: 138,869 Likes

Natti Natasha sigue a las tres celebridades superiores con un total de 36,627,429 seguidores. En su cuenta (@nattinatasha), la cantante y compositora es famosa por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post recibió 138,869 me gusta. “Poco a poco te vas encontrando ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

5- Becky G: 28,715 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Becky G, la artista con una comunidad de 37,433,225 followers en Instagram. Sus posteos en (@iambeckyg) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 28,715 me gusta. “Thank you #Walmart for helping me get everything ready for my first headlining US TOUR!! ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: