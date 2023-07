Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 15 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 643,249 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,248,924 seguidores. El cantante y compositor es conocido por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que consiguió 643,249 de me gusta. “TÁ OK? Se va poner mejor..DON JUAN USA TOUR ”, escribió en su publicación.

2- Maribel Guardia: 175,464 Likes

Seguido de Maluma tenemos Maribel Guardia (@maribelguardia), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La actriz cuenta con más de 9,084,763 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 175,464 likes de su comunidad. “En la graduación de José Julián, @josejulianfg estamos muy felices por tus logros y seguro que tu papá desde el cielo también lo está Te amamos @marco_chaconf @imetunon @belagool”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- Ángela Aguilar: 123,296 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,128,435 followers. En su última publicación, Ángela Aguilar ha recibido un total de 123,296 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Recordando mi vestido de milagritos para @premiosjuventud 2022 • No saben lo emocionada que estoy para conducir!! Que tipo de vestidos quieren ver este año? ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Adamari López: 105,833 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,707,472 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es famoso por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente cosechó 105,833 likes. “Mood de viernes por la noche con amigos! ¿Les gusta? Díganme si quieren más ideas cómo estás! …#friday #friends #humor #diversión #fun”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- J Balvin: 71,416 Likes

Por último, cerramos este ranking con J Balvin, el artista con una comunidad de 51,686,027 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jbalvin) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 71,416 me gusta. “La cámara en alta Mi gente en alta, la vibra en alta la misión es bailar y olvídarse del resto SONRIE”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

