Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 16 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maribel Guardia: 85,888 Likes

Maribel Guardia (@maribelguardia) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,084,873 seguidores. La actriz es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maribel Guardia publicó una foto que logró 85,888 de me gusta. “@marco_chaconf 26 años y te sigo amando como el primer día. Gracias por amarme, por cuidarme por protegerme. Y por amar a @julian_f.f como a tu propio hijo, fuiste incondicional hasta el último momento, él te adoraba ”, escribió en su publicación.

2- Lili Estefan: 29,060 Likes

Seguido de Maribel Guardia tenemos Lili Estefan (@liliestefan), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La presentadora de televisión tiene más de 3,739,886 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 29,060 likes de su comunidad. “ES UNA NIÑAAAAA!!!!!!!! todo llega en la vida pero como tuvimos que esperar por este milagro !!!!! Gracias DIOSITO si que eres bueno Felicidadesssss mi hermanito @jestefan30 y mi cuñada @olidaestefan por la mejor sorpresa del mundo!!!! QUE BENDICIÓN YEAHHHHHH can’t wait to see her ”, escribió esta aclamada instagramer en su publicación.

3- Adamari López: 16,216 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 8,708,101 seguidores. En su última publicación, Adamari López ha recibido un total de 16,216 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Así es como me rompen el corazón una vez más …. .. @shirleykrifter @kiut_llc” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Aracely Arambula: 10,441 Likes

Aracely Arambula sigue a las tres celebridades superiores con un total de 6,641,243 seguidores. En su cuenta (@aracelyarambula), la actriz y cantante es conocida por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recibió 10,441 me gusta. Éste fue su post. View this post on Instagram A post shared by Aracely Arambula (@aracelyarambula)

5- Jacky Bracamontes: 8,233 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,442,097 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 8,233 me gusta. “Alaska.. Esta fue nuestra última parada en este #Glaciar. Ojalá y les haya gustado el bello estado de #alaska y su #naturaleza. Nuestra primera vez aquí en Alaska y muy invitados a regresar. @jackybrv @natgeo @lindbladexp”, escribió la instagramer. https://www.instagram.com/p/CuusXU6PjfV/

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

