Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 17 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,893,191 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,532,521 seguidores. La cantante y compositora es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que logró 2,893,191 de me gusta.

2- Adamari López: 100,093 Likes

Seguido de Karol G tenemos Adamari López (@adamarilopez), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 8,708,533 personas que la siguen día a día. En esta ocasión,en su publicación ha obtenido 100,093 likes de su comunidad. Esto publicó la aclamada instagramer en su cuenta.

3- Geraldine Bazán : 42,063 Likes

La actriz Geraldine Bazán (@geraldinebazan) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 5,631,485 seguidores. En su última publicación, Geraldine Bazán ha recibido un total de 42,063 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Que es la vida sin retos que te pongan nervios@ y con los que además te diviertas !! Catwalk in Thailand!!#justforfun Pandora’s Iconic Jewerly Parade@theofficialpandora #FromThailandWithLove#PandoraSquad23 #PandoraTakesThailand” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

4- Becky G: 18,823 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,448,969 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es conocida por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post recogió 18,823 me gusta. “espera..just my fingertips?! I’m so excited to partner with @cheetos and the #DejatuHuella campaign for the first-ever fingertips sponsorship deal! Together, we’re working to uplift and inspire Hispanic communities across the U.S. to leave their mark on culture, and I’m proud to put my hands to work for something I believe in. We ALL have the power to leave our mark”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

5- Lili Estefan: 14,370 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,739,866 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 14,370 me gusta. “A 20 años de tu partida te seguimos llevando en nuestros corazones!!!! Gracias @celiacruz por tu cariño siempre y por tu maravilloso legado estas son algunas de las fotos que tengo de recuerdo con esta gran mujer Haberte conocido y haber compartido contigo fue una bendición y un verdadero #ORGULLO y contigo aprendí que la vida es un CARNAVAL! Y no puede faltar tu sello único AZUUUCAAAAAAAAAAR !!!!!! #onthisday #reinadelasalsa #cuba #iconic #legend”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

