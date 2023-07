Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 18 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 2,540,264 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 10,591,706 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que consiguió 2,540,264 likes. “Vete y aver si te encuentras alguien como yo jaja relajo Feliz Cumpleaños @yailinlamasviralreal esto sigue! Te falta otro mañana Bienvenido a MIAMI bby @neeltpt thanks bruh for finding me the rat so short notice ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 559,225 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,255,802 personas que le siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 559,225 me gusta de su comunidad. “Ya que les gustó el pelito largo !! —Les tengo una noticia mala y una buena.. MALA: Se acabó la gira por Europa gracias a todos por tanto Los voy a extrañar mucho de verdad, una gira inolvidable!! BUENA: Viene la de USA #DonJuanUsaTour Y con muchas sorpresas, Ahí nos vemos LET’S GOOOOOOOOOOOO!!!”, escribió el popular instagramer en su último post de abajo.

3- J Lo: 446,793 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 249,484,959 seguidores. En su última publicación, J Lo ha recibido un total de 446,793 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “One year since our Midnight Trip To Vegas … Go to On The JLo for a special surprise… #ThisIsMeNow” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

4- Becky G: 96,793 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,450,638 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es famosa por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post tuvo 96,793 me gusta. “#Ad Show me and @cheetos how you #DejatuHuella and you could win tickets and a special meet & greet experience for my upcoming tour! Check out the comments for more entry info and don’t forget to submit your video on TikTok by 8/17”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

5- Ángela Aguilar: 56,619 Likes

Por último, cerramos este ranking con Ángela Aguilar, la artista con una comunidad de 9,120,426 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@angela_aguilar_) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 56,619 likes. “Una de nuestras anfitrionas de la noche ¿Cuántos corazones para @angela_aguilar_? #PremiosJuventud ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

