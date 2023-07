Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 19 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 1,808,752 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,363,356 seguidores. La influencer es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que recogió 1,808,752 likes. “Hi Barbie ”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 1,202,302 Likes

Seguido de Lele Pons llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 10,610,629 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 1,202,302 de me gusta. “Yailin hoy firmo su contracto finalizado con @fumevapors felicidades. El dueño de la compañía @shlomievgi le regaló su caro pa celebrar la colaboración con @fumevapors El vapor VIRAL de yailin estará disponible en 1 mes para ordenar. #VIRALvape #fumevapes”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Thalia: 478,348 Likes

La artista Thalia (@thalia) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 20,854,950 followers. En su última publicación, Thalia ha logrado un total de 478,348 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Sufre mamooon! #ThaliasMixtape #Thalia #Music” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

4- Christian Nodal : 428,062 Likes

Christian Nodal sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,704,817 seguidores. En su cuenta (@nodal), el cantante y compositor es popular por postear fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post obtuvo 428,062 likes. “Un trabajador descanso ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

5- Ninel Conde: 60,530 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Ninel Conde, la artista con una comunidad de 5,774,834 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@ninelconde) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 60,530 me gusta. “Hi, Barbie! Feliz día, mis bombones. Hoy estoy en el mood de Barbie y es que cuando te lo propones; ¡puedes ser lo que un día soñaste ser! Cuéntenme, ¿también están esperando esta peli?#barbiethemovie #barbiegirl #barbietrend #viral #fy #reelsviral #Ninelconde #almarey #barbiestyle #Miami #Miamigirl #model #Barbieworld #glam”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días anteriores: