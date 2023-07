Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 20 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,874,212 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 10,637,236 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 1,874,212 me gusta. “PUERTO RICO LLEGAMOS MI QUERIDO PAÍS @yailinlamasviralreal como te sientes?”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 819,047 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,262,239 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 819,047 me gusta de su comunidad. “Day off Capri Cual es su foto favorita? ”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- Belinda: 757,871 Likes

La artista Belinda (@belindapop) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 16,483,431 seguidores. En su última publicación, Belinda ha recibido un total de 757,871 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Dicen que un elefante nunca olvida… lo que no te dicen es que tú nunca olvidas un elefante. Este lugar es un Santuario donde todos los elefantes fueron rescatados de lugares donde los maltrataban y lucraban con ellos, como pueden existir personas que les quieran hacer daño? Son lo más hermoso que existe, ojalá nos sean Eternos…” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

4- Christian Nodal : 386,605 Likes

Christian Nodal sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,704,037 seguidores. En su cuenta (@nodal), el cantante y compositor es famosa por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post obtuvo 386,605 me gusta. “ no hay tiempo pa perder con lo que no tenga alma ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

5- Chiquis Rivera: 31,338 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,809,042 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 31,338 likes. “Nos vemos mañana. ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

