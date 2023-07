Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 21 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Ángela Aguilar: 255,702 Likes

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,118,445 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Ángela Aguilar publicó una foto que recogió 255,702 likes. “@premiosjuventud ya llegamos!! ”, escribió en su publicación.

2- Chiquis Rivera: 131,878 Likes

Seguido de Ángela Aguilar tenemos Chiquis Rivera (@chiquis), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 5,812,130 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 131,878 likes de su comunidad. “Fue un gran honor y momento súper emotivo poder compartir el escenario con mis bellas y talentosas hermanas @jenicka_lopez @jacqierivera. Una canción que le escribió nuestra madre @jennirivera al bebe de la familia @thegreatcinco Gracias @premiosjuventud por el espacio y la oportunidad de honrar a nuestra madre. Estamos muy agradecidos! PEDACITO DE MÍ #PedacitoDeMi #PremiosJuventud”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- Lele Pons: 104,928 Likes

La influencer Lele Pons (@lelepons) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 53,372,923 followers. En su última publicación, Lele Pons ha conseguido un total de 104,928 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: ““PA QUE AFINKEN” TODOS MENOS MI MUJEL!!! @nastya_nass_ @hannahstocking @erubeydeanda @linettestorybook @tonioskits” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Guaynaa 🧿 (@guaynaa)

4- Maribel Guardia: 16,785 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,086,448 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación cosechó 16,785 likes. “Amo mi proteína de @latin.nutrition ‼ De mi gran amigo @victor_latinlover. Ya quiero empezar a hacer ejercicio y estos productos tienen la más alta calidad y el precio está excelente. No dudes en comprarlos ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Francisca : 10,681 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,354,557 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@francisca) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 10,681 me gusta. “Me llena de felicidad cada vez que escucho un merengue y cuando envío una remesa, saber que mis amigos de @vimenca crearon junto a grandes aliados, en homenaje a los dominicanos que vivimos en el exterior, luchando por grandes sueños, dejando atrás nuestras vidas, familia y costumbre, esto me llena de orgullo. Les invito a todos a visitar La #PlazaDeLaDiasporaDominicana y compartan sus fotos y vídeos usando el hashtag #Vimenca #WesternUnion.”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: