Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 22 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 702,494 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,268,461 seguidores. El cantante y compositor es famoso por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que consiguió 702,494 me gusta. “Viene DON JUAN !!! El álbum más hp de mi carrera. Ya tengo fecha de salida, pronto la anuncio…. Que generos quisieran escuchar en el álbum y que artistas también? MALUMA BABYYYYYY ”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 426,170 Likes

Seguido de Maluma tenemos Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 10,669,821 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 426,170 me gusta de su comunidad. “@6ix9ine @kodakblack ”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Ángela Aguilar: 90,296 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,117,715 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha recibido un total de 90,296 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Que gran noche la de anoche en los @PremiosJuventud, me la pasé increíble debutando como host y cantando en vivo #PiensaEnMí Quiero agradecerle a todo mi equipo por todo el trabajo que hicieron y también a @iann_dey por mi vestido rojo para #PiensaEnMí y @diegomedelfashion por todos los outfits que use en la ceremonia : @angelitaas.vip” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Adamari López: 32,589 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,713,579 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post tuvo 32,589 likes. “Definitivamente no hay atardecer más hermoso que el que vivo a tu lado @alaia ! Les comparto estas hermosas fotos de nuestro paseo por la ciudad de Porto en Portugal junto a Wil de @mochileandopr”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Maribel Guardia: 30,009 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,086,860 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 30,009 me gusta. “«No se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan» —Vince Lombardi Les mando besos bonito fin de semana look: @boga_boutique_mr”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

