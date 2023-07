Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 25 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 253,137 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,488,395 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que recogió 253,137 de me gusta. “Yoooooo the way I’ve been obsessed with this song is wild @kizzdaniel”, escribió en su publicación.

2- J Balvin: 139,500 Likes

Seguido de Becky G llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El artista cuenta con más de 51,635,873 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 139,500 me gusta. “Mientras tanto en Australia la selección colombia femenina ganó el partido contra Korea en el Mundial y también celebramos nuestra gira éxito brutal en Australia. Así que ganamos colombia y los latinos !!! Sonríe @fcfseleccioncol”, escribió este popular instagramer en su último post.

3- Gaby Espino: 43,914 Likes

La actriz y presentadora de televisión Gaby Espino (@gabyespino) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 13,529,639 seguidores. En su última publicación, Gaby Espino ha recibido un total de 43,914 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Enamórate de tu existencia…. Y dalo todo!!! Comenzando esta nueva semana IN LOVE con mi vida…!” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

4- Adamari López: 16,836 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,715,704 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recibió 16,836 me gusta. “¡Peniche fue simplemente mágico y espectacular! Gracias a la familia de @selina por sorprendernos con el paso por esta hermosa ciudad donde todos pudimos compartir de un atardecer inolvidable! @selinaportugal tiene diferentes hoteles que nos sorprendieron mucho!!! …@mad.chuck”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Jacky Bracamontes: 5,774 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,449,999 followers en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 5,774 likes. “Like WH said… I will always love you.. @jackybrv”, escribió la instagramer. https://www.instagram.com/p/CvG62JmuWBR/

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

