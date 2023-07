Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 Julio de 2023

03/21 – 04/19

En el reino del romance, surgirán tensiones que desafiarán tu claridad. Mi consejo es que no confundas deseo con amor, ya que son dos conceptos completamente diferentes. Aquel que anhele estar a tu lado deberá compartir contigo, tanto los momentos de dicha como los desafíos.

04/20 – 05/20

Hoy te invito a que atiendas tu cuerpo y preserves tus energías físicas. No las derroches. Durante el día te esperan experiencias intensas en el ámbito romántico. La atracción desempeñará un papel fundamental en todas las relaciones.

05/21 – 06/20

Una relación que hasta ahora mantenías oculta comenzará a florecer y a revelarse al mundo. Sin embargo, debes tener cuidado, ya que experimentarás celos y podrías ver amenazas donde no las hay. Si sientes la necesidad de purificar tu organismo, consume té de hierbas.

6/21 – 7/20

Las relaciones en el hogar pueden resultar un tanto complicadas, sobre todo si insistes en tomar el papel de acusador con aquellos que comparten contigo. No obstante, se te presentará la oportunidad de acercarte a tus hijos o a los más pequeños de la familia.

07/21 – 08/21

Hay asuntos que requerirán discreción, así que evita soltar la lengua y revelar secretos que podrían perjudicar a alguien. Además, podrían surgir conflictos familiares debido a temas como herencias, hipotecas o propiedades. Será momento de sanar cualquier herida del pasado.

08/22 – 09/22

Antes de cerrar cualquier negocio, evalúa las posibilidades positivas como negativas. Para las entrevistas, será fundamental que te prepares a conciencia y tengas una estrategia bien estructurada. Gradualmente, verás cómo tu agudeza mental va mejorando.

09/23 – 10/22

Es posible que tus decisiones sean cuestionadas por tus seres queridos, pero con dulzura y diplomacia lograrás establecer tu posición. Durante la tarde, descubrirás la manera de resolver ciertos problemas financieros y comenzarás a cosechar los beneficios de tus esfuerzos.

10/23 – 11/22

En cuanto a los amores, esa persona del pasado irá quedando atrás. Las experiencias que pasaste fueron duras, pero te servirán para tomar decisiones más sabias. Poco a poco, irás abriendo tu corazón a nuevas oportunidades que te traerán alegrías infinitas.

11/23 – 12/20

Te aconsejo que reflexiones bien antes de aceptar propuestas de negocios que lleguen a través de amigos, porque podrían traer consigo conflictos indeseables. tus sentidos extrasensoriales se potenciarán y serás capaz de percibir esas “corrientes ocultas” que flotan en el ambiente.

12/21 – 01/19

Será importante que tengas cuidado, pues si te dejas llevar por una ambición desmedida, podrías dañar tu buen nombre y reputación. Recuerda no comprometer tus principios. Ahora bien, la actividad social se intensificará y verás un constante ir y venir de personas en tu vida.

01/20 – 02/18

Es posible que hoy revivas alguna injusticia que se ha cometido en tu contra. Sin embargo, no desesperes, porque el panorama mejorará. Pondrás todas tus energías en alcanzar una posición más destacada y, lo mejor de todo, lograrás tus ambiciones.

02/19 – 03/20

Llegó el momento de tomar decisiones en relación a una sociedad o acuerdo comercial. Evaluarás si es el momento adecuado para seguir adelante o ponerle fin si no está funcionando. No temas proteger tus propios intereses, para que los demás no avancen sobre ellos.