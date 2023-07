Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 27 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Christian Nodal : 174,558 Likes

Christian Nodal (@nodal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,717,116 seguidores. El cantante y compositor es conocido por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Christian Nodal publicó una foto que consiguió 174,558 me gusta. “Mañana el chichí @ramonvega estrena su primer álbum “Pa’ ti :):” y me siento bien contento de formar parte del con #DESANIMAO:( Una canción que trabajamos con mucho amor para todos ustedes.DE SONORA PAL MUNDO!Mañana quiero a todo mundo buscando la rolita, l@s amo.”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 171,584 Likes

Seguido de Christian Nodal tenemos Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 37,511,668 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 171,584 me gusta de su comunidad. “Glamming in Versace ”, escribió la afamada instagramer en su cuenta.

3- Chiquis Rivera: 30,784 Likes

La cantante y compositora Chiquis Rivera (@chiquis) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 5,815,702 seguidores. En su última publicación, Chiquis Rivera ha recibido un total de 30,784 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Island Girl. GUESS WHAT??!! “THE Bday Suit” Bodysuit-is now back, in both black & white! BUT, only for a limited time. @shapewearandcompany_ SHOP: http://www.ShapeWearAndCo.com #GoodVibesOnly” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

4- Irina Baeva: 21,869 Likes

Irina Baeva sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,900,013 seguidores. En su cuenta (@irinabaeva), la actriz es famoso por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post cosechó 21,869 me gusta. “Estos días de llamados – hermosas locaciones en mis favs @kswissmexico – los malos del mundo @nadiecomotu.tv (que placer y honor compartir el set con ellos)- entre escena y escena – el marchante de @ferpedret – but first let me take a selfie- Romina – make up & hair team – La Encantada @nadiecomotu.tv”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

5- Adamari López: 20,632 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,717,489 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 20,632 likes. “Ustedes me dijeron por las historias que querían ver más del viaje y aquí les va este carrusel! Seguimos por Europa viviendo y conociendo el mundo! Así va nuestro Julio ¿y el de ustedes? …#friends #family #amigos #travel #viaje #fun #moments”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

