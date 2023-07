Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 28 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 150,591 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,623,941 seguidores. El artista es famoso por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que cosechó 150,591 likes. “Cuando piensas que nadie te está viendo y te agarran modo sexy con el vaso de agua ni pasión de gavilanes se atrevió a tanto en Singapur. Jejjeje gracias @djpope por el video … esta me la pagas jejeje saben quien es Balvin les presento a Jose. Jejejjee Sonrían que esto es un ratico ”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 145,803 Likes

Seguido de J Balvin tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,321,243 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 145,803 de me gusta. “Seguimos haciendo historia EL RELOJ DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS ”, escribió el popular instagramer en su último post.

3- Maribel Guardia: 30,671 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 9,086,900 followers. En su última publicación, Maribel Guardia ha conseguido un total de 30,671 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Mis amores perrunos Quien se puede sentir solo con un perrito? Ustedes tienen perros ?” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

4- Adamari López: 27,649 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,718,262 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recogió 27,649 me gusta. “Seguimos disfrutando de nuestro viaje estaba vez recorriendo #Paris. Todo es más hermoso y divertido cuando estamos juntitas ¿ustedes cómo están? Cuéntenme #ColeccionandoMomentos”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Geraldine Bazán : 19,333 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,633,658 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) también causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 19,333 likes. “Arrancando @fashion_and_art_event weekend… ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

