Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 29 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 772,438 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,413,822 seguidores. La influencer es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que logró 772,438 likes. “I’m not ready for this sh**t @kiaramyrto”, escribió en su publicación.

2- J Lo: 582,620 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos J Lo (@jlo), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 250,100,153 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 582,620 me gusta de su comunidad. “@DELOLA is keeping my birthday week going strong … cheers to the weekend, bella berry style Happy Friday!”, escribió esta aclamada instagramer en su publicación.

3- Adamari López: 66,656 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 8,718,791 seguidores. En su última publicación, Adamari López ha recibido un total de 66,656 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Esto es lo que pasa cada vez que nos vamos de viaje! Todos tenemos amigos así, menciona a los tuyos …#travel #friends #amigos #europa #viaje #fun #friday #fridaymood” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Danna Paola: 19,762 Likes

Danna Paola sigue a las tres celebridades superiores con un total de 34,626,296 seguidores. En su cuenta (@dannapaola), la artista es conocida por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación obtuvo 19,762 me gusta. “Round 2!!! Mañana MÉXICO PRESENTEEEEEEE #tomorrowland VAMOOOOOSSS!! ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

5- Irina Baeva: 17,720 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,900,072 followers en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 17,720 likes. “it’s blue but still Barbie vibes @alo @aloyoga”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: