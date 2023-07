Horóscopo de hoy para Capricornio del 30 Julio de 2023

Capricornio (12/21 ? 01/19)

Con tu sabiduría has logrado calmar tus dolores de amor y resolver conflictos que te perturbaban. Las lecciones han sido intensas, pero has sanado y aprendido de ellas y te has convertido en alguien comprensivo. Ahora serás un faro espiritual para muchos, irradiando tu luz y sabiduría.