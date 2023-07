Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 30 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,100,974 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 10,789,434 seguidores. La artista es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que logró 1,100,974 me gusta.

2- Lele Pons: 408,171 Likes

Seguido de Yailin la más viral tenemos Lele Pons (@lelepons), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La influencer tiene más de 53,419,476 followers. Esta vez,su publicación ha recibido 408,171 me gusta de su comunidad. Esto publicó esta exitosa instagramer en su último post.

3- Becky G: 307,379 Likes

La artista Becky G (@iambeckyg) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 37,540,557 seguidores. En su última publicación, Becky G ha recibido un total de 307,379 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Nueva York Dump” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

4- J Balvin: 212,156 Likes

J Balvin sigue a las tres celebridades superiores con un total de 51,613,639 seguidores. En su cuenta (@jbalvin), el artista es famosa por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación cosechó 212,156 me gusta. “Ahí dejo pa que vean lo sexy que estoy y la ultima foto es la más dura #EnAlta”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

5- Geraldine Bazán : 30,297 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,633,878 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 30,297 likes. “Golden Goddess @ Golden hour@victoryjesse @george_figueroa”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

