Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 31 de julio

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 650,443 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,330,652 seguidores. El cantante y compositor es conocido por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que cosechó 650,443 de me gusta. “Colombia on __Que orgullo tan HP! Saludos a todas las mujeres en el mundo que juegan fútbol y hacen lo que les apasiona, son ejemplo para todos, GRACIAS !”, indicó en su publicación.

2- J Balvin: 59,546 Likes

Seguido de Maluma tenemos J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El artista tiene más de 51,604,763 seguidores. Esta vez, su publicación ha recibido 59,546 likes de su comunidad. “Como arrancan su lunes ? Así empezó el de @jhony_cook en altísima !! Sonrían ”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Geraldine Bazán : 25,340 Likes

La actriz Geraldine Bazán (@geraldinebazan) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 5,634,251 followers. En su última publicación, Geraldine Bazán ha recibido un total de 25,340 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “.@fashion_and_art_event @corazoncabo Look by @victoryjesse Stylist @george_figueroa Makeup & hair @cubamboystylist” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

4- Irina Baeva: 17,876 Likes

Irina Baeva sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,900,615 seguidores. En su cuenta (@irinabaeva), la actriz es famoso por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recibió 17,876 me gusta. “it always seems impossible until it’s done. ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

5- Maribel Guardia: 6,431 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,087,689 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 6,431 likes. “#felizcumpleaños @albertanoficial Te deseo que sigas igual de bendecido con ese talento, ángel y humildad que Dios te regaló, que siempre estes rodeado de amor verdadero y que tengas salud como rayos tiene el sol y felicidad como estrellas hay en el cielo #happybirthday TQM aquí con @lauraleontv”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

