Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 1 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,193,410 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,812,349 seguidores. La cantante y compositora es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 2,193,410 likes. “… este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia MAÑANA SERÁ BONITO BICHOTA SEASON 11 de Agosto // PRE SAVE LINK EN BIO ”, escribió en su publicación.

2- Lele Pons: 1,210,785 Likes

Seguido de Karol G tenemos Lele Pons (@lelepons), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La influencer cuenta con más de 53,432,211 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 1,210,785 me gusta de su comunidad. “Exactly 1 year ago… we got engaged Exactamente 1 año atrás…. nos comprometidos @guaynaa”, escribió la afamada instagramer en su cuenta.

3- J Lo: 1,116,888 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 250,157,816 seguidores. En su última publicación, J Lo ha conseguido un total de 1,116,888 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Happy Monday Have a great week everyone!” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

4- Toni Costa: 105,929 Likes

Toni Costa sigue a las tres celebridades superiores con un total de 2,212,472 seguidores. En su cuenta (@toni), el bailarín es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post recogió 105,929 likes. “Mi princesa bella, papi te ama tanto, que afortunado soy de ser tu papá @alaia Esto fue el día que nos preparamos para hacernos las fotos del día del padre, más bella no se puedeeeeeeee!!!!!!Gracias @johanjimenezofficial @makeup_byjulian @michelmelian_official #alaïa #alaïacostalopez #tonicosta #padrehija #fatherdaughter #princesa #modelgirl”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

5- Geraldine Bazán : 22,944 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,635,250 followers en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 22,944 me gusta. “ @ Cabo”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

