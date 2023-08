Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 2 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Natti Natasha: 1,182,426 Likes

Natti Natasha (@nattinatasha) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 36,637,887 seguidores. La cantante y compositora es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Natti Natasha publicó una foto que logró 1,182,426 likes. “Chantajearme por una foto ? Somos más los que los Mejor la hago famosa. El jueves les cuento Ahora te digo YO, #NOPARE ”, indicó en su publicación.

2- J Lo: 346,670 Likes

Seguido de Natti Natasha tenemos J Lo (@jlo), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 250,185,009 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 346,670 me gusta de su comunidad. “@DELOLA celebrates our first #NationalSpritzDay … why don’t we celebrate all week!? #DelolaLife #HappySummer”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- J Balvin: 149,402 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 51,592,395 followers. En su última publicación, J Balvin ha recibido un total de 149,402 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “3 continentes conectados en una misma vibra, la de sonreír y de la felicidad.La mantuvimos en ALTA Australia, Europa y Singapur GRACIASEmpezamos esta nueva etapa, SALUTE que ya lo que sigue es Nueva Música y sonrían que esto es un raticooo.” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Lili Estefan: 19,476 Likes

Lili Estefan sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,745,883 seguidores. En su cuenta (@liliestefan), la presentadora de televisión es conocida por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recibió 19,476 me gusta. “Así esperamos las 12 de la noche para ser los primeros en cantarle a @linaluaces HAPPYBIRTHDAY!!!!!! Mi chiquitica te sorprendimosssss Feliz cumpleaños mi chiquitica.”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

5- Geraldine Bazán : 15,566 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,636,274 followers en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 15,566 likes. “If you never try, you will never know My surfer girl @mirandasbb @jhosua_rdiaz @saltee_costarica @hotel_tamarindodiria”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: