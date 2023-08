Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 3 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 4,992,012 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,826,505 seguidores. La cantante y compositora es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 4,992,012 me gusta. “Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el Remix Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil !!!! @dennisdj @kevinochris @maluma TA ÓK REMIX MAÑANA 8PM EST”, escribió en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 331,343 Likes

Seguido de Karol G llega Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 9,102,794 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 331,343 de me gusta. “Gracias @unistudios me la pasé increíble como siempre ”, escribió esta aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Maluma: 179,282 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 63,349,468 followers. En su última publicación, Maluma ha conseguido un total de 179,282 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “DON JUAN x PORSCHE x HUGO BOSS Los sueños si se hacen realidad! #BeYourOwnBoss @boss @porsche ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

4- Maribel Guardia: 105,656 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,089,474 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post tuvo 105,656 likes. “Mi Negrita preciosa hoy estamos de fiesta en mi linda #costarica y Los Angeles en el cielo, porque celebramos a La #virgendelosangeles patroncita de #costarica. Madre Bella llévate el dolor de la humanidad y la tristeza de nuestros corazones ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Geraldine Bazán : 18,382 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,636,968 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 18,382 me gusta. “Summer Must @roxy @elissasbb @mirandasbb @saltee_costarica @jhosua_rdiaz”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

