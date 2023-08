Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 4 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 1,304,465 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,467,150 seguidores. La influencer es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que consiguió 1,304,465 me gusta. “Long distance FaceTime calls with babe Llamadas de larga distancia con mi bebe”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 767,354 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,358,204 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 767,354 de me gusta. “TÁ OK AVAILABLE NOW / DISPONÍVEL AGORA / DISPONIBLE YA Esto se fue global!!! @dennisdj @kevinochris Desde los tiempos de “créeme” @karolg”, escribió este popular instagramer en su cuenta.

3- Belinda: 746,163 Likes

La artista Belinda (@belindapop) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 16,528,573 seguidores. En su última publicación, Belinda ha conseguido un total de 746,163 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Un gran viaje ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

4- Natti Natasha: 241,559 Likes

Natti Natasha sigue a las tres celebridades superiores con un total de 36,615,810 seguidores. En su cuenta (@nattinatasha), la cantante y compositora es conocida por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 241,559 me gusta. “Me desperté pensando en to’ lo que me hacías, tú lengua por mi boca #NoPare video completo en YouTube/NattiNatasha y en NattiNatasha.com si te aparece bloqueado es porque necesitas tener más de 18 años para verlo!”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

5- Chiquis Rivera: 123,281 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,820,822 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 123,281 likes. “Your smile is different when you’re loved the right way.@beflawlessskin”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

