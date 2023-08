Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 5 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 1,802,319 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,888,660 seguidores. La cantante y compositora es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 1,802,319 likes. “ TA Ok RMX … Ya la escucharon ? Parte favorita ? La canto en el Tour?”, indicó en su publicación.

2- Maluma: 1,638,306 Likes

Seguido de Karol G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,374,630 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 1,638,306 me gusta. “Faltaba la aprobación de @leomessi “DON JUAN” sale este mes!!! ”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Yailin la más viral: 1,522,547 Likes

La artista Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 10,902,335 seguidores. En su última publicación, Yailin la más viral ha recibido un total de 1,522,547 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “MUEVETE EN SILENCIO, SOLO HABLA CUANDO SEA HORA DE DECIR.JAQUE MATE ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

4- Chiquis Rivera: 83,900 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,821,848 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es popular por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recibió 83,900 likes. “Las Vegas Shenanigans! #lasvegas #nimuerta #nightlife”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Christian Nodal : 22,329 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Christian Nodal, el cantante y compositor con una comunidad de 9,735,718 followers en Instagram. Sus posteos en (@nodal) también causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 22,329 likes. “A toda mi gente de Bogotá y Santiago de Chile Gracias por siempre dejarse sentir con su manera tan única de darlo todo siempre en cada show…En mi pecho llevo sus gritos, aplausos, sus coros, su energía y el gran amor que siempre me dan.GRACIAS POR TANTO! #FORAJI2tour”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

