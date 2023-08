Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 6 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 1,574,413 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 10,849,053 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que consiguió 1,574,413 likes. “Mi Cattla tuvo una hermosa tarde de piscina junto a mamá! Disfrutamos muchísimo de este momento de conexión con sus productos de @cattleyababies Una imagen que refleja la importancia de crear recuerdos inolvidables juntas. @cattleyababies @cattleyababies ”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 489,575 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 37,579,907 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 489,575 de me gusta. “My week. Feliz Sábado ”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Christian Nodal : 269,190 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,736,987 followers. En su última publicación, Christian Nodal ha conseguido un total de 269,190 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “El forajido” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

4- Ángela Aguilar: 191,906 Likes

Ángela Aguilar sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,098,730 seguidores. En su cuenta (@angela_aguilar_), la artista es conocida por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post tuvo 191,906 likes. Éste fue su post. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

5- Thalia: 104,068 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 20,912,648 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 104,068 me gusta. “No importa las veces que cambie de estilo de cabello, de color, de peinado, siempre regreso a mi cabello al natural. Me hace sentir “en casa”, más yo. Feliz fin de semana hermosuras ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

