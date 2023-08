Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 7 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 1,056,531 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,472,193 seguidores. La influencer es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que logró 1,056,531 de me gusta. “Cuando me preguntan si edito mis fotos When they ask me if i edit my pictures ”, indicó en su publicación.

2- Natti Natasha: 401,613 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Natti Natasha (@nattinatasha), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 36,583,337 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 401,613 likes. “El se rie de lo que especulan, solo quien me conoce, sabe para quien fue.. Tu sabes ? Su portada favorita. Se avecina una temporada NASTY NASTY – NAT #NoPare ”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Ángela Aguilar: 46,240 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 9,096,575 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha conseguido un total de 46,240 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Feliz cumpleaños, te amo. @pepeaguilar_oficial” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Adamari López: 31,294 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,723,902 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación tuvo 31,294 me gusta. “Agradecida por estos días maravillosos ! Me encanta compartirlo con familia y amigos, pero también con todos ustedes que han viajado conmigo y han estado pendiente de todos. Así que déjame este emoji si disfrutaste este viaje con nosotros P.D. Aún falta mucho por mostrarles …#travel #viaje #friends #fun #sunday #diversión”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Maribel Guardia: 12,738 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,092,392 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 12,738 likes. “#gracias #huamantlatlaxcala #flores #amor #gentelinda ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

