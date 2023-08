Estadounidenses siguen acumulando deudas en sus tarjetas de crédito que podrían llegar al $1 billón de dólares

De acuerdo con un informe de LendingTree, la deuda de las tarjetas de crédito de los estadounidenses podría alcanzar su máximo de $1 billón de dólares, esto debido a la galopante inflación que desde el año pasado golpea el presupuesto de los hogares en Estados Unidos.

Para Matt Schulz, analista de crédito jefe de LendingTree “creo que está bastante claro que lo que estamos viendo ahora se está convirtiendo cada vez más en personas que luchan frente a la inflación en curso y las tasas de interés en aumento aparentemente constante. Es un momento difícil”, dijo.

Se espera el informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, con el cual se prevé que superará el máximo anterior de $986 mil millones de dólares. “Ha sido un año realmente difícil para los titulares de tarjetas de crédito”, destacó Schulz.

No obstante, el analista señaló que “aunque la Reserva Federal parece estar quitando el pie del acelerador con las tasas de interés, la desafortunada realidad es que los titulares de tarjetas de crédito no deben esperar que las cosas mejoren mucho en un futuro terrible, solo porque las tasas de interés no bajarán en el corto plazo”, dijo.

La influencia de las altas tasas de interés

A mitad del año pasado la inflación se disparó a su punto más alto de 9.1% desde entonces la Reserva Federal ha implementado estrategias monetarias con la subida de las tasas de interés con el propósito de llevar la inflación al objetivo del 2%.

No obstante, con la alta tasa inflacionaria los precios de los alimentos, servicios públicos, alquileres y otros se dispararon aumentando los gastos de los hogares que han llevado a muchas familias a endeudarse más con sus tarjetas de crédito y disminuir sus ahorros.

En este sentido, Schulz destacó que “la verdad es que no puede hacer un plan significativo para hacer frente a la deuda si no sabe exactamente cuánto dinero entra y sale de su hogar cada mes, así que tómese el tiempo para revisar su presupuesto y ver qué necesita”, dijo.

