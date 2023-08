Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 8 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 1,382,957 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 64,973,924 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 1,382,957 me gusta. “Me encantaría encontrar las palabras exactas que definan lo que significa este season para mi MAÑANA SERÁ BONITO – Parte B – perreo season, bellaqueo season y porque no, Romantiqueo también aquí solo una pruebita de algunos temas que trabajé con @skyrompiendo @_taiko y un pedacito de la magiaaaaa que salió con @kaliuchis mi reina hermosaaaaa Colombiana!!! (hay más pasando en el álbum y colabs también) En fin: MAÑANA SERÁ BONITO JUNTO CON BICHOTA SEASON QUE RE CHIMBAAAAAAAAAAAA DE MESES, DE MOMENTOS, Y DE MOODS PLASMADOS EN CANCIONES … Esta era PARA NUNCA OLVIDAR!!! Pdta: Release party este 10 de Agosto en nuestro primer show del tour en Las Vegas PRE SAVE: LINK EN BIO”, indicó en su publicación.

2- Geraldine Bazán : 47,260 Likes

Seguido de Karol G tenemos Geraldine Bazán (@geraldinebazan), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La actriz tiene más de 5,641,224 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 47,260 de me gusta. “Peleamos pero nos amamos Soulmates, partners, cómplices… @elissasbb #momandteenlife”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Irina Baeva: 33,868 Likes

La actriz Irina Baeva (@irinabaeva) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 3,904,995 followers. En su última publicación, Irina Baeva ha logrado un total de 33,868 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “48 hrs en Miami ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

4- Chiquis Rivera: 29,575 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,823,456 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es famosa por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación obtuvo 29,575 me gusta. “Presenting: Children Of The Corn! (Hijos Del Maíz) #siblings #kids #corn #comingsoon”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Maribel Guardia: 17,123 Likes

Por último, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,092,000 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 17,123 likes. “En la cárcel de la mente… el prisionero tiene las llaves Look: @blacksecret.mx ……..#outfits #fashion #dress #vestido #lunes #monday”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

