Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 9 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Natti Natasha: 315,028 Likes

Natti Natasha (@nattinatasha) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 36,560,156 seguidores. La cantante y compositora es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Natti Natasha publicó una foto que recogió 315,028 me gusta. “Te lo hice pa que con nadie me compare Dia de playita quien pueda que lo enseñe, la vida es una así que… #Nopare ”, indicó en su publicación.

2- Ángela Aguilar: 291,315 Likes

Seguido de Natti Natasha tenemos Ángela Aguilar (@angela_aguilar_), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 9,087,462 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 291,315 de me gusta. “Está haciendo demasiado calor como para ponerme maquillaje ”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Geraldine Bazán : 15,216 Likes

La actriz Geraldine Bazán (@geraldinebazan) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 5,642,178 followers. En su última publicación, Geraldine Bazán ha conseguido un total de 15,216 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Estoy trabajando en mi, para mi y por mi…#myself #selflove @nayaratentedcamp” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

4- Chiquis Rivera: 14,711 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,824,008 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es famosa por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente tuvo 14,711 likes. “Todo mi ! @jennirivera did this. Her legacy. In her honor. #DisneyWorld”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- Lili Estefan: 11,526 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Lili Estefan, la presentadora de televisión con una comunidad de 3,753,095 followers en Instagram. Sus posteos en (@liliestefan) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 11,526 me gusta. “En Dominicana la Vida es mas sabrosa!!!!! Desconectada por unos días pero pasando a mandarle BESOSSS mi gente bella #vacaciones #familia #amigos”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: