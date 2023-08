Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 10 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 1,357,835 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,432,192 seguidores. El cantante y compositor es conocido por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 1,357,835 de me gusta. “Hola y chao ”, indicó en su publicación.

2- Lele Pons: 465,357 Likes

Seguido de Maluma llega Lele Pons (@lelepons), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La influencer tiene más de 53,487,871 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 465,357 me gusta de su comunidad. “Exposed by my mom (Who else? ) @kiaramyrto Expuesta por mi mamá (Quien se identifica?)”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- J Balvin: 163,020 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 51,548,858 followers. En su última publicación, J Balvin ha recibido un total de 163,020 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Me enorgullece tanto el ser humano que soy hoy díaMe tomé mi tiempo pa’ gozar de esta sabiduríaMejoré mis hábitos no hago cosas que antes hacíaY es por la gracia de Dios que me siento con alegría.Sonríe” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

4- Maribel Guardia: 81,881 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,093,357 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es popular por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 81,881 likes. “4 meses sin ti, me falta el aire Julián ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

5- Chiquis Rivera: 18,890 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,824,628 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 18,890 me gusta. “‼ ATENCIÓN ‼ Escuchen PLEASE.”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

