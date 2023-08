Horóscopo de hoy para Virgo del 11 Agosto de 2023

Virgo (08/22 ? 09/22)

Marte está que arde y te tendrá chispeando, así que te sugiero frenar esos impulsos en el trabajo para no meterte en camisas de once varas con los jefes. ¡Ojo! No sueltes tus secretos, porque alguien podría usarlos en tu contra. Ser discreto como un tiburón en la bahía será la clave.