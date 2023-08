Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 11 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,483,984 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 65,031,082 seguidores. La cantante y compositora es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 2,483,984 de me gusta. “Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour … que momento tan especial … 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo Ésta canción es mi bebeUn estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posibleSelena QuintanillaTe Amo!”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 1,131,672 Likes

Seguido de Karol G llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 10,872,299 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 1,131,672 likes. “Colaboradores de la vida”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Natti Natasha: 243,307 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 36,552,381 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha recibido un total de 243,307 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Cuando te dices a ti misma que estás Duraaaaaaaa ! Quien se siente Bella cada día más? Pues YO soy una #NoPare de ser TU manito arriba las Bellas Camino a NY ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

4- Gaby Espino: 58,533 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,574,912 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es conocida por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación tuvo 58,533 me gusta. “Tanto que agradecer… cada día de mi vida. Mantener vivo este sentimiento de plenitud para q me acompañe por siempre.! Solo gracias…@cleimarphotography”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

5- Francisca : 48,861 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,388,394 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@francisca) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 48,861 likes. “¡Nuestra familia crece! Gracias Dios por darme la oportunidad de convertirme en madre por segunda vez. Aquí vamoooosss otra vez!!! ..Gracias @peopleenespanol por tan linda portada ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

