Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 12 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 307,477 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 250,526,208 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que cosechó 307,477 me gusta. “Spaghetti ravioli ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 52,980 Likes

Seguido de J Lo llega Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,448,575 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 52,980 likes de su comunidad. “Si apoyas la mezcla entre música latina y música electrónica, deja la bandera de tu país en los comentarios—If you support the mix between Latin music & electronic music drop your countries flag in the comments”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Adamari López: 27,360 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 8,728,472 seguidores. En su última publicación, Adamari López ha logrado un total de 27,360 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Tenía que dejarles esto por aquí también… Con tantos rumores que hay de mi relación, hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre los dos …#friends #couplesgoals #couplesfriends #fun #humor” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Jacky Bracamontes: 19,815 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,470,539 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es conocida por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recibió 19,815 likes. “De boda con mi @pamelasilva !!! Felicidades @gabrielsamra y @soyisaacacevedo #weddingtime”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

5- Maribel Guardia: 10,537 Likes

Por último, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,094,833 followers en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 10,537 me gusta. “No te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida. #feliz #viernes #look @blacksecret.mx ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

