Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 13 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 374,256 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,598,405 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que cosechó 374,256 likes. “Happi happi my sábado dump”, escribió en su publicación.

2- Gaby Espino: 52,939 Likes

Seguido de Becky G tenemos Gaby Espino (@gabyespino), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 13,579,440 followers. Esta vez, su publicación ha recibido 52,939 de me gusta. “Tu actitud define tu futuro…! Asíq pilasss pues! Tu decides cómo te quieres sentir!!! @cleimarphotography @armandeusbrickell @flookthelabel”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Chiquis Rivera: 40,878 Likes

La cantante y compositora Chiquis Rivera (@chiquis) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 5,826,852 seguidores. En su última publicación, Chiquis Rivera ha recibido un total de 40,878 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “I don’t lose. I either win or I learn. #AbejaReinaShit” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

4- Irina Baeva: 29,978 Likes

Irina Baeva sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,908,033 seguidores. En su cuenta (@irinabaeva), la actriz es famosa por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post recibió 29,978 likes. “presentación @nadiecomotu.tv Uno de los proyectos más hermosos en los que me tocado estar, sin duda alguna. Bella historia, un equipo increíble, la mejor energía y total entrega de todos. Ya estrenamos el lunes! make up & hair. @pedroypablotorres @luisdelaluz best team. @markatalent @victorkhun @karemguedimin @gusanoguerra”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

5- Francisca : 26,180 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,394,463 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@francisca) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 26,180 me gusta. “Feliz domingo mi gente linda ……@peopleenespanol @kikeflorescreator Makeup: @betancurclaudia Hair: @marco_hair_makeup Estilismo: @readingp”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

