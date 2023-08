Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 14 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 1,612,865 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 65,096,858 seguidores. La cantante y compositora es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que recogió 1,612,865 me gusta. “Hoy en la portada de @Rollingstone Uno más de mi bucket List Photographer @domenvandevelde Writer @jabladora Creative Director @Joe_Hutchinson Director of Photography & Deputy Creative Director @emma.v.reeves Senior Editor @julyssa_raquel Styling @nicolaformichetti”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 293,588 Likes

Seguido de Karol G llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 37,603,950 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 293,588 de me gusta. “GRACIAS MEXICOOOO tour starts next month, who am i seeing?!?! ”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Maluma: 71,104 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 63,459,007 followers. En su última publicación, Maluma ha recibido un total de 71,104 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “ES OFICIAL … “DON JUAN” afuera en la calle este 25 de agosto Pre-Save en Bio / IT’S OFFICIAL. “DON JUAN” out this August 25th Pre-Save in Bio.!! (Que emoción tan hpppp )” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

4- Chiquis Rivera: 37,266 Likes

Chiquis Rivera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,827,574 seguidores. En su cuenta (@chiquis), la cantante y compositora es conocida por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post cosechó 37,266 me gusta. “GIVE BACK Time! @bossbeenation and I want to HELP teachers and their students! : ChiquisSchoolGiveaway@gmail.com- Teacher ID-Amazon Link “Making the world a better place, one heart at a time.” -Boss Bee Nation”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

5- J Lo: 33,390 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con J Lo, la artista con una comunidad de 250,588,083 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@jlo) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 33,390 likes. “No filter. ALL. ME. #ThisIsMeNow at 54, glowing and happy @JLoBeauty”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

