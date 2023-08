Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 16 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 903,606 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 250,682,132 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que logró 903,606 likes. “Dear Ben … Happy Birthday. I love you!”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 472,464 Likes

Seguido de J Lo llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 37,611,932 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 472,464 de me gusta. “WE OFFICIALLY GOT A BROWN GIRL @erewhonmarket SMOOTHIEEE It’s been so much fun crafting the perfect homage to the traditional horchata. It was important to me that many of these ingredients were sourced from Latin-owned companies and a portion of proceeds will be donated to Just Keep Livin’ Foundation and Justice for Migrant Women. I can’t wait for you to try it I hope you love it as much as I do!!! Also, shout out to Lupe and the rest of the Culver City staff in the kitchen for the love & support. Los quiero mucho. Viva la Raza ”, escribió esta aclamada instagramer en su cuenta.

3- Christian Nodal : 157,673 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 9,764,114 followers. En su última publicación, Christian Nodal ha recibido un total de 157,673 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “ Amo tanto como funciona la vida, la manera que tiene de sorprendernos, de llenarnos de energía, pasión, sueños y amor.Un placer conocerlos Perú…Un honor volver a estar con ustedes Chile.GRACIAS POR TANTO MI GENTE!Espero volver a verlos muy pronto, mientras me sigo disfrutando los recuerdos que dejaron en mi mente y pecho.” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🇲🇽 🌵💚 (@nodal)

4- Gaby Espino: 59,078 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,587,514 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es popular por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recibió 59,078 me gusta. “Ufff… Me amo mal! Lo q nos decimos, lo q nos creemos, acaba generando la realidad q creamos.Háblate bonito siempreee! Enamórate de ti! @cleimarphotography @bananhot @armandeusbrickell”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

5- Maribel Guardia: 37,866 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,098,209 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 37,866 likes. “Hoy en #costarica es el día de la madre ,bendiciones para todas las mamacitas Ticas, pero yo felicito a la mejor de todas, mi amada @vilma.chacon.77. Aquí @julian_f.f y yo comiéndola a besos #mama #amorincondicional #amorverdadero Estoy en Costa Rica, pero mi mamá quería que pusiera esas fotos de nuestro amado @julian_f.f ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: