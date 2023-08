Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 17 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Lele Pons: 918,517 Likes

Lele Pons (@lelepons) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 53,529,515 seguidores. La influencer es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Lele Pons publicó una foto que consiguió 918,517 likes. “It’s Guaynaa**** NOT Guyana @luispereyra.tattoo”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 211,482 Likes

Seguido de Lele Pons tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,463,236 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 211,482 likes de su comunidad. “SEGÚN QUIÉN DON JUAN X DON CARÍN MAÑANA 7PM COL / 6PM MEX / 8PM MIA”, escribió el popular instagramer en su publicación.

3- Adamari López: 24,720 Likes

La actriz y presentadora de televisión Adamari López (@adamarilopez) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente tiene un total de 8,731,915 followers. En su última publicación, Adamari López ha logrado un total de 24,720 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Amé mi total look de hoy para acompañar a mi familia de @wyndhamgrandrm Gracias @angelrodzmakeup por el arreglo personal y @thehouseofsuitsmiami por mi traje tan bello ! ¿Qué les pareció? #look #ootd #outfitoftheday #pr #outfit #event” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

4- Thalia: 15,607 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 20,955,839 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es famosa por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente recogió 15,607 me gusta. Éste fue su post. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

5- Francisca : 9,397 Likes

Finalmente, cerramos este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,401,803 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@francisca) por supuesto que provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 9,397 likes. “Buenos días ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

