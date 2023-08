Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 19 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 965,529 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 250,779,302 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que consiguió 965,529 likes. “This Is…August (so far) ”, escribió en su publicación.

2- Adamari López: 44,557 Likes

Seguido de J Lo tenemos Adamari López (@adamarilopez), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 8,734,565 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 44,557 de me gusta. “Amando estos #outfits de mi reciente visita a #PuertoRico. Si tuvieran que elegir una foto ¿cuál sería 1,2,3 o 4? ..#Look @thehouseofsuitsmiami#Makeup y @angelrodzmakeup @wyndhamgrandrm”, escribió esta aclamada instagramer en su publicación.

3- Natti Natasha: 21,750 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 36,560,184 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha logrado un total de 21,750 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Aprendiendo a por que viene mucha Playita Así que #Nopare que lo mejor se acerca voy bien o no? ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

4- Gaby Espino: 8,091 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,595,425 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es famosa por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post recogió 8,091 me gusta. “Elegant Mindset: if you like it, wear it! @lafranciajoyeria”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

5- Toni Costa: 5,828 Likes

Por último, cerramos este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,224,111 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@toni) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 5,828 likes. “Y nosotros como vivimos nuestra vida? Simple, A CONTRA TIEMPO!! Prepárense mi gente para nuestro TOUR en esta ultima parte del año 2023!! PRONTO MÁS INFORMACIÓN! W/ @brotherstwinz X @toni A CONTRA TIEMPO By Santander • Coreo By @brotherstwinz •@zumba @zincommunity @cityzeromiami @zumbabeto @albertoperlman @aghion @msnancyny @bex_dorf @zumbachoreos #zin106 #dance #reels #viral #trend #trending #challenge #parati #fyp #fyp #twins #dancetwins #miami #florida #zumbatwinz #zumbatwins #LOSDUROS”, escribió el instagramer. View this post on Instagram A post shared by Daniel Garcia / Nicolas Garcia 🇨🇴 (@brotherstwinz)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

