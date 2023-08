Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este martes 22 de agosto

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 367,287 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 12,370,751 seguidores. La artista es famosa por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que logró 367,287 likes. “ @rollingstoneenespanol”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 65,109 Likes

Seguido de Cazzu tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,458,720 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 65,109 me gusta de su comunidad. “DON JUAN x BOSS.!!! A solo 2 días de lanzar nuestro álbum … Crean en los procesos #BeYourOwnBoss @boss”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Maribel Guardia: 28,402 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,100,868 followers. En su última publicación, Maribel Guardia ha logrado un total de 28,402 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “El aprendizaje es un regalo. Incluso cuando el dolor es tu maestro Look: @ronaldoanzuresmx Zapatos: @christiandivatmx” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

4- Adamari López: 19,420 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,739,375 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recogió 19,420 likes. “¿Será muy difícil de entender? Ustedes qué prefieren, díganme la verdad: ¿ o ? Escriban su respuesta con emoji en los comentarios … #fun #humor #diversión #friends #girls #mujeres”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

5- Geraldine Bazán : 15,697 Likes

Por último, cerramos este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,654,182 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 15,697 me gusta. “@vidantaYa sea en Nuevo Nayarit/Vallarta, Riviera Maya, Acapulco o Puerto Peñasco …Siempre las mejores vacaciones #onlyatvidanta”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

